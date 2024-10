Peñarol não abre mão de sua torcida e deixa decisão para Ministério do Interior

Mandante do segundo encontro com o Botafogo, pelas semifinais da Copa Libertadores, o Peñarol avisou que não abre mão de jogar com a sua torcida, uma semana após os episódios de selvageria no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ou seja, emparedado pela Conmebol, para contar com o apoio de seus “hinchas”, terá que garantir a presença dos seguidores alvinegros, nesta quarta-feira (30), no Estádio Campeón Del Siglo. No entanto, o clube deixou o ingresso ou não dos visitantes em sua praça esportiva nas mãos do Ministério do Interior. A informação é da Rádio “Carve Deportiva”.

Curiosamente, foi o próprio Ministério do Interior que, na última segunda-feira (28), proibiu a entrada dos botafoguenses no estádio do Carbonero. O discurso do governo federal uruguaio teve o respaldo do presidente do Peñarol, Ignacio Rullio, que ainda culpou o Botafogo por acirrar os ânimos. No entanto, a Conmebol fez valer o regulamento da competição e impôs duas alternativas aos charrúas diante da falta de segurança alegada para os visitantes: portões fechados ou a volta da semifinal em outro país.

Segundo a publicação, o Peñarol admite pagar as multas da Conmebol, se necessário, por descumprir as exigências da entidade máxima do futebol sul-americano. O clube uruguaio tinha um prazo até 10h desta terça-feira para comunicar a sua decisão oficial.

Enquanto isso, os botafoguenses seguem desembarcando em Montevidéu. A reportagem do Jogada10 ouviu alguns deles. A ordem é sair à paisana diante do ambiente hostil na capital uruguaia. Em campo, o time joga com uma vantagem de 5 a 0 para ir à final desta edição da Copa Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.