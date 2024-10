Piton analisa vitória do Vasco e pensa em Libertadores: ‘Olhar para cima’

Com um primeiro tempo arrasador, o Vasco bateu o Bahia por 3 a 2, em São Januário, e animou a torcida, que sonha com uma vaga na Libertadores. Restam sete rodadas para o fim da competição, e os comandados do técnico Rafael Paiva se aproximam dos oito primeiros para tentar garantir um retorno ao torneio continental. Na zona mista, Lucas Piton respondeu sobre a situação na tabela.

“Ganhamos uma posição (do Atlético-MG) e estamos olhando para cima, buscando coisas maiores. Foi um primeiro tempo muito bom do nosso elenco. Acredito que o segundo tempo não foi tão bom, mas o que importa é a vitória, pensar em coisas grandes na competição e olhar para cima”, disse o lateral, que atingiu a marca de 100 jogos pelo clube carioca.

“Iremos buscar a maioria dos pontos que conseguirmos, buscando coisas maiores. Vamos em busca de uma vaga na Libertadores, talvez, e tentar vencer todos os jogos”, completou.

Dessa forma, com o triunfo, o Cruz-Maltino ocupa a nona colocação, com 43 pontos, a nove do G6. No entanto, as vagas para a próxima edição da Libertadores tendem a aumentar, visto que pode haver uma final brasileira no torneio. Além disso, tem a decisão da Copa do Brasil que pode gerar mais uma vaga, transformando assim o G6 em G7 ou G8.

Elogios a Payet e busca por seleção

Em campo, Payet regeu o meio de campo do Vasco e foi decisivo com dois gols, enquanto Emerson Rodríguez ampliou. O francês, que já desmentiu qualquer desejo de deixar o clube, tem se mostrado feliz no Rio de Janeiro. Assim, Piton elogiou o companheiro e falou sobre o sonho de uma possível convocação na próxima Data-Fifa.

“Falo um inglês básico e não me comunica muito com ele. Mas vejo a partir das pessoas que conversam com ele, que está feliz. Deu para notar no jogo de hoje. Fez dois belos gols, é um craque. Ele ajuda muito a gente, como fez hoje na busca por três pontos”, frisou.

“Acredito que se meu trabalho estiver bem no Vasco. Se Deus quiser um dia terei essa oportunidade (convocação). Tenho que trabalhar bem aqui para que um dia seja convocado. Não penso nisso (Seleção Brasileira ou Italiana) agora”, afirmou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.