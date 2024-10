Torcedores do Peñarol intimidam botafoguenses: ‘Vieram com garrafas na mão’ - (crédito: Foto: Mertxe Iturrioz)

Dois botafoguenses passaram aperto na manhã desta terça-feira (29), véspera do jogo do Botafogo, contra o Peñarol, pelo embate de volta da semifinal da Copa Libertadores, no Campeón Del Siglo. Um detalhe importante: o fato ocorreu no Mercado do Porto: uma zona repleta de turistas e um dos locais preferidos por brasileiros que visitam Montevidéu.

Victor Depoli Malanquini veio de Vitória, no Espírito Santo, com o cunhado, acompanhar o Mais Tradicional. Ele calculou que, por ser um lugar de trânsito de turistas, estaria seguro. Ledo engano. À reportagem do Jogada10, o torcedor alvinegro detalha o sufoco e o susto que levou ao ser intimidado por dois hinchas do Peñarol.

“Fomos dar uma volta no Mercado. Havia dois torcedores do Peñarol, sentados, com garrafas de vidro nas mãos. Eles gritaram: ‘Brasileiro, brasileiro?’. Talvez tenham escutado o nosso português. Dissemos que éramos argentinos e nos esquivamos. Por sorte, passou um táxi e logo entramos. Mas os dois torcedores do Peñarol continuaram nos seguindo e perguntaram ao taxista se éramos mesmo argentinos. Em seguida, começaram a socar os vidros do carro. O condutor arrancou para o nosso alívio. Está f***”, contou Victor.

Os dois torcedores estavam à paisana. Nada, portanto, os caracterizavam como botafoguenses. Na segunda-feira (28), a reportagem do J10 ouviu torcedores que estavam a caminho da capital uruguaia. A ordem é evitar camisas do Glorioso nas vias públicas de Montevidéu e fugir das provocações. Já há relatos também de outras ameaças, além de casos de racismo.

O Botafogo visita o Peñarol nesta quarta-feira (30), com uma vantagem de 5 a 0 para avançar à final da Copa Libertadores. O Peñarol não quer permitir o ingresso da torcida visitante. No entanto, emparedado pela Conmebol, deixou a decisão para o Ministério do Interior.

