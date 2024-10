Santos pode confirmar acesso no próximo final de semana

O Santos venceu o Ituano por 2 a 0, no Novelli Júnior, nesta segunda-feira (28/10), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado obtido fora de casa, o Peixe chegou aos 62 pontos e manteve a liderança da competição. Mais do que isso, está muito próximo do acesso para a Série A.

Isso porque o Peixe está a uma vitória de ultrapassar o ”número mágico” definido pelo técnico Fábio Carille para retornar à elite do futebol brasileiro. O treinador acredita que com 64 pontos, o Santos volta para a Série A com tranquilidade. Assim, para confirmar o acesso, a equipe precisa de dois resultados no próximo final de semana.

O Santos precisa vencer o Vila Nova na Vila Viva Sorte e torcer para que o Ceará perca ou empate contra o Avaí. Atualmente, a diferença do Peixe para o Vozão está em oito pontos, restando 12 pontos para serem disputados. O Alvinegro Praiano precisa que essa diferença fique em pelo menos dez pontos para garantir, no fim de semana, uma vaga no G-4.

“Matematicamente não estamos ainda (classificados). Temos que respeitar muito o futebol. Já vimos muitas coisas. É deixar esses caras ligados para esse jogo em casa. Uma vitória, respeitando o Vila Nova, mas se impondo dentro de casa. Com 65 pontos não tem erro. Estamos com 62, faltam 12 pontos para disputar. O Ceará tem 54. Se ganhar as quatro chega a 66. Então, vamos passo a passo, focar no Vila Nova, procurar os três pontos em casa para, aí sim, projetar o segundo passo”, disse Carille, após o jogo contra o Ituano.

Santos ainda busca o título da Série B

Por fim, o Peixe também briga pelo título da competição. Depois do Vila Nova, o Santos ainda encara Coritiba (fora), CRB (casa) e Sport (fora). O time de Recife, aliás, é o grande concorrente do Alvinegro Praiano nesta reta final, já que está a três pontos de diferença.

