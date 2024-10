Instável, São Paulo não vence dois jogos seguidos há dois meses

Instabilidade. Assim pode resumir o momento do São Paulo nos últimos jogos. Afinal, o Tricolor vem alternando resultados e não consegue vencer duas partidas seguidas há dois meses. No último sábado (26/10), a equipe empatou com o Criciúma, fora de casa e perdeu a quinta colocação para o Internacional.

A última vez que o São Paulo engatou duas vitórias seguidas na temporada foi entre os dias 22 e 25 de agosto, ao vencerem o Nacional-URU, na Conmebol Libertadores, e o Vitória, pelo Brasileirão, ambos no Morumbis. Desde então, o Tricolor disputou mais 11 partidas, com três vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

A instabilidade da equipe, aliás, custou as eliminações nas copas. Sem apresentar um bom futebol e também sem conseguir resultados, o Tricolor caiu para o Atlético-MG, na Copa do Brasil, e para o Botafogo, na Libertadores. Nas quatro partidas eliminatórias, inclusive, o Tricolor não venceu nenhum embate. Foram três empates e uma derrota para o Galo.

“Está tudo muito parelho, temos que seguir trabalhando para nos mantermos ali acima da tabela, entre os seis primeiros “, disse Zubeldía, após o empate em Santa Catarina.

São Paulo tem sete jogos para engatar sequência positiva

Apesar de estar no G-6, o técnico argentino vive momento de pressão. Afinal, a diretoria espera terminar o ano com uma vaga na fase de grupos da próxima Libertadores. Para isso, o Tricolor terá mais sete partidas no Campeonato Brasileiro para espantar a instabilidade, mostrar que pode engatar vitórias consecutivas e terminar a competição entre os quatro melhores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.