Por que Rodri, vencedor do Ballon d’Or, não tem redes sociais?

Eleito melhor jogador do mundo, o espanhol Rodri se tornou um dos nomes mais buscados da web nas últimas 24 horas. Acontece que o meio-campista do Manchester City não tem redes sociais e mantém uma vida bastante discreta dos holofotes midiáticos. O motivo? A fama não o satisfaz.

O questionamento sobre a ausência das redes sociais veio à tona primeiramente após a conquista da Eurocopa com a seleção espanhola, em julho. À época, Rodri explicou que nunca focou na fama ao escolher o futebol como carreira.

“Sou normal. Normal no sentido de não me importar com mídias sociais ou tênis de £ 400. Eu não disse: “Ah, quero jogar futebol para ter uma Ferrari”. A fama não me satisfaz, não gosto de ser extravagante como meus colegas”, disse ao ‘The Player’s Tribune’.

Início da carreira

Rodri contou que a simplicidade sempre fez parte de sua personalidade e exemplificou com um detalhe curioso sobre o início da carreira. Ele recordou que, inclusive, recebia uma série de piadas dos amigos pela forma como chegava aos treinos.

“No começo, eu ia de bicicleta para o treino. Depois tirei carteira e disse ao meu pai: “Tudo bem, tenho 3.000 euros para comprar um carro. Então vamos ver o que você encontra para mim”. Ele me trouxe um Opel Corsa. Fiquei impressionado! Meus companheiros zombaram de mim, mas eu não me importei. Eu adorei”, contou.

Um amigo reiterou o discurso de Rodri sobre o jeito de levar a vida. “A fama realmente não o satisfaz. Ele só se dedica a ações beneficentes porque diz que gostaria de retribuir à sociedade o que lhe deram”, disse o colega.

Rodri vence o Ballon d’Or

O meio-campista levou a Espanha novamente ao topo do mundo depois de 64 anos. Rodri superou Vinicius Júnior, Bellingham e Carvajal na disputa pelo Ballon d’Or – na primeira edição da parceria entre UEFA e a revista France Football.

O resultado, contudo, gerou debates e polêmicas nas redes sociais – que Rodri certamente não acompanhará. Isso porque muitos consideravam que Vinicius Júnior, campeão dos principais torneios com o Real Madrid, deveria ter sido coroado com o prêmio.

