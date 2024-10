Haaland prefere prestigiar título de amigo e falta cerimônia da Bola de Ouro

Além dos jogadores do Real Madrid, o centroavante Erling Haaland foi mais um que não esteve presente na cerimônia da entrega da Bola de Ouro na última segunda-feira (28). Eleito o quinto lugar na premiação, o jogador do Manchester City preferiu prestigiar o título de um amigo pessoal: Erik Botheim. O atacante também é seu companheiro na seleção norueguesa.

Assim, Haaland viajou para a Suécia, com o objetivo de acompanhar o embate entre Malmö, time de Erik, e IFK Göteborg, que valia o troféu do campeonato nacional. Haaland entrou no clima e até vestiu a camisa azul do Malmö, com o número 20. O confronto decisivo ocorreu na casa dos Di Blåe (“Os Azuis” na tradução para o português do apelido do Malmö), o Eleda Stadium. O centroavante do Manchester City estava na arquibancada e viu o IFK Göteborg sair na frente do placar, inclusive levando a vantagem até o intervalo. No entanto, o Malmö conquistou a virada na segunda etapa e assegurou o título do Campeonato Sueco, com duas rodadas de antecipação.

Desempenho de Haaland e parabenização ao companheiro do City

Mesmo com a ausência no Théâtre du Châtelet, em Paris, para a premiação da Bola de Ouro, o centroavante norueguês não deixou o evento passar em branco. Afinal, parabenizou Rodri pela escolha como melhor jogador do mundo na última temporada. Os dois são companheiros no Manchester City.

Além do meio-campista espanhol, Haaland ficou atrás apenas de Vini Jr, Bellingham e Carvajal. Todos os três do Real Madrid, e respectivamente, na disputa pelo prêmio. A boa colocação do norueguês se explica pelo título da Premier League do Manchester City, o quarto de maneira consecutiva. Bem como foi o artilheiro do torneio. Já na atual temporada, o camisa 9 do Manchester City já soma 14 gols em 13 jogos, 11 no Campeonato Inglês, competição que já é o artilheiro, e três na Liga dos Campeões.

