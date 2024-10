Palmeiras fecha setembro em déficit, mas se aproxima de faturamento recorde

Em balancete divulgado pelo Conselho de Orientação e Fiscalização (COF), o Palmeiras apresentou um déficit de R$ 14,1 milhões no mês de setembro. Os números publicados no site oficial do clube ficou um pouco acima do projetado no período: R$ 18 milhões de déficit no mês, de acordo com o orçamento apresentado pelo Verdão no início do ano.

Contudo, os números do Palmeiras continuam muito positivos e próximo de um recorde. Até o momento, o Verdão apresenta R$ 125,5 milhões de superávit. Bem acima dos R$ 21,8 milhões projetados para o mesmo período no orçamento da temporada.

Além disso, a receita nos nove primeiros meses do ano é de R$ 905 milhões. Para efeito de comparação, o Palmeiras recebeu R$ 908 milhões em todo o ano de 2023. Desta forma, o Verdão está próximo de fazer história e arrecadar mais de R$ 1 bilhão. Até hoje, o recorde é de R$ 991 milhões em 2021, mas estes números foram turbinados por conta do ano de 2020, quando a temporada teve que ser encerrada no ano seguinte por conta da Covid-19.

As vendas de jogadores são a principal fonte de receita no ano e bem acima do previsto: R$ 416,3 milhões lançados até aqui, contra R$ 217,4 milhões para o período no orçamento. Publicidade e patrocínio, arrecadação com jogos, Avanti, premiações e licenciamento também tiveram resultados melhores.

Houve, também, aumento nas despesas em comparação ao previsto no orçamento, mas em escala menor do que o crescimento nas receitas. Além disso, vale destacar que as finanças do clube acabaram prejudicadas pelas eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.