Jornal e marca espanhola debocham de Vini Jr por segundo lugar na Bola de Ouro

A não consolidação do favoritismo de Vini Jr a conquistar o prêmio da Bola de Ouro, de melhor jogador do mundo, causou repercussão mundial. Assim, um jornal e uma marca espanhola aproveitaram a oportunidade para debochar do atacante do Real Madrid. Tratam-se da empresa de doces “Chupa Chups” e o periódico “Superdeporte”.

A tradicional companhia ofereceu um “pirulito dourado”, em referência ao título individual, como um prêmio de consolação e para ironizar a situação do brasileiro.

“Preparamos um dourado para você, Vini Jr.! Parece que essa noite ficou complicada para você”, postou a empresa fundada em 1958.

A imprensa espanhola também reagiu ao episódio. O principal veículo de Valência, o “Superdeporte”, também debochou do jogador do Real Madrid. Deste modo, na capa da edição desta terça-feira (29), o jornal criou uma paródia de icônica frase em latim: “Vini, Vidi, Vici”.

A sentença original “Veni, Vidi, Vici”, é usada para representar uma rápida e incontestável conquista. O veículo “Superdeporte” passou a atacar Vini Jr depois do episódio de racismo que o brasileiro sofreu durante o confronto com o Valencia, no estádio Mestalla. Prova disso é que, na edição passada da Bola de Ouro, quando o jogador do Real Madrid recebeu o prêmio Sócrates pelo seu instituto, também foi alvo de ofensas. Na oportunidade, o veículo o chamou de “pinóquio”.

Aliás, o compromisso seguinte dos Merengues é exatamente contra o Valencia, no Mestalla. Ou seja, será mais um reencontro de Vini Jr com esta torcida oponente e um ambiente desconfortável.

Te preparamos uno dorado, @vinijr ??? Que parece que el de esta noche se te está complicando…???? pic.twitter.com/Kw3zqGx2vF — Chupa Chups (@ChupaChups_esp) October 28, 2024

Boicote de Vini Jr e Real Madrid à Bola de Ouro

O brasileiro era o favorito a conquista da Bola de Ouro pelo rendimento elogiável e decisivo na última temporada, porém ficou na segunda colocação. O meio-campista espanhol Rodri foi o grande vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo em eleição da “France Football”. O Real Madrid tomou conhecimento, de maneira antecipada, que o camisa 7 não ficaria em primeiro lugar na eleição. Assim, decidiu não mandar seus representantes, os outros jogadores que também concorriam e o treinador Carlo Ancelotti, como uma forma de boicote à premiação.

