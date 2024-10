Atriz tieta atletas do Barcelona e faz suposta provocação ao Real Madrid

O clássico entre Barcelona e Real Madrid ainda tem repercussões na semana seguinte ao embate. Isso porque, na premiação da Bola de Ouro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, na última segunda-feira (28), foi local de mais uma polêmica envolvendo os Galácticos. Isso porque a atriz Natalie Portman tietou os representantes culés após a cerimônia.

Ao lado do zagueiro Paul Cubarsí, o meio-campista Dani Olmo e o atacante Lamine Yamal, a artista tirou fotos. A propósito, naquele momento, ela fez uma suposta provocação aos Merengues. No momento do registro, ela fez o número quatro com as mãos, possivelmente em alusão ao placar da vitória dos Blaugranas no último sábado.

Em um primeiro momento, os jogadores do Barcelona não perceberam o gesto e, em seguida Natalie, brincou com eles.

“Eu fiz o quatro para vocês“, indicou a atriz para os atletas, que na sequência deram risadas do episódio.

A possível provocação ao Real Madrid causou estranheza, já que a artista revelou ser torcedora do Paris Saint-Germain durante o evento da Bola de Ouro, exatamente por morar na capital francesa.

Barcelona é destaque na premiação da Bola de Ouro

Natalie, vencedora do Oscar em 2011, foi a responsável por entregar o prêmio de melhor jogadora do mundo. Aitana Bonmatí, meio-campista exatamente dos Culés, venceu o troféu individual pela segunda vez consecutiva. Deste modo, igualou-se a sua companheira de equipe Alexia Putellas. O Barcelona, aliás, foi o clube com mais representantes entre as 30 principais atletas da categoria, com sete. Por outro lado, os Galácticos não tiveram nenhum integrante na cerimônia da Bola de Ouro. Especialmente como uma forma de boicote após descobrir que Vini Jr não receberia o prêmio de melhor jogador do mundo.

