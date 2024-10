Vasco tem novo pendurado, mas sem desfalques por suspensão

O Vasco não terá nenhum desfalque por suspensão contra o Botafogo, em seu próximo compromisso, mas a lista de pendurados aumentou. Afinal, o zagueiro Maicon, amarelado por carrinho em Thaciano no jogo contra o Bahia, na última segunda-feira (28), é mais um a surgir na lista.

Assim, ele se junta ao também zagueiro Léo, o lateral-esquerdo Lucas Piton, o volante Mateus Carvalho e o atacante Rayan no quesito. Adson e David também estão pendurados, mas seguem se recuperando de lesão.

Por outro lado, Rafael Paiva recebe dois reforços de jogadores que desfalcaram o time contra o Bahia exatamente por suspensão. O volante Hugo Moura e o atacante Vegetti estavam suspensos e, por isso, não foram a campo em São Januário na última segunda.

Eles não fizeram falta, porém, já que o Vasco venceu por 3 a 2 e com boas atuações de seus substitutos. Galdames e Rayan, respectivamente, ajudaram a equipe no triunfo no Caldeirão cruz-maltino. O primeiro contribuiu com o desarme/assistência que gerou o terceiro gol, marcado por Payet. Já Rayan sofreu o pênalti do segundo gol, também conferido pelo craque francês.

O jogo contra o Botafogo é na próxima terça-feira (5 de novembro) e ocorre no Nilton Santos, valendo pela 32ª rodada do Brasileirão. O Glorioso é o líder da competição, com 64 pontos, enquanto o Gigante da Colina vem em nono, com 43.

