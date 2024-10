??udio de WhatsApp foi ponto de partida para grande crise do Cruzeiro

O Cruzeiro vive uma crise. A Raposa tem enfrentado dificuldades em suas partidas, os atletas não rendem como antes e o grupo celeste convive com críticas diárias. Talvez uma das explicações para esse momento seja um áudio de WhatsApp.

No dia 25 de julho, um áudio viralizou em Belo Horizonte. O conteúdo foi atribuído ao empresário Pedro Lourenço, proprietário da SAF do clube celeste. Ele cobrou o então técnico da agremiação, Fernando Seabra, sobre a escalação de jogadores contratados na janela de transferências.

“Eu cheguei para o técnico (Fernando Seabra) e falei assim: ‘Ou você escala os jogadores que contratou ou você pode arrumar a sua mala aí que não passa desse jogo não’. Falei com ele que, se não precisasse desses jogadores, eu não teria contratado e ficaria só com os que estão aqui. Aí eu dei uma dura nele do caramba”, disse no dia 25 de julho.

“Vai jogar hoje no ataque com o Lautaro, que é o argentino que veio, e o Kaio Jorge. Matheus Henrique no meio, e o Walace vai ficar no banco porque ainda não está 100%. Mas vão jogar três dos contratados, vão sair como titulares. Vamos ver o que vai dar. Tem que melhorar, pois os caras estão saindo caro. Você acha que eu dou mole? Parti para cima dele (risos)”, completou.

Na ocasião, Pedro Lourenço não admitiu ter gravado o áudio. No entanto, não desmentiu. “Isso é conversa de quem não tem nada o que fazer e eu estou bastante tranquilo. Não tenho muita explicação para ninguém nesse caso”, disse na época.

Noventa dias depois

O fato é que, após a divulgação do áudio, há pouco mais de 90 dias, o Cruzeiro apresenta números abaixo do esperado no Campeonato Brasileiro.

No período, foram 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro, com 36 pontos em disputa: são nove pontos conquistados, sendo uma vitória, seis empates (contra Atlético, Vitória, Internacional, Cuiabá, Vasco e Bahia) e cinco derrotas (para Fortaleza, Internacional, São Paulo, Fluminense e Athletico). A única vitória do Cruzeiro nesse período foi diante do Atlético-GO.

Da ameaça à confirmação

O clima dentro do clube piorou. Os resultados, antes satisfatórios, sumiram. Tudo isso recaiu sobre o técnico Fernando Seabra. Quase dois meses após a divulgação do áudio, o treinador foi demitido. Para o seu lugar, a Raposa anunciou Fernando Diniz. Todavia, isso não resolveu. Afinal, o time celeste também não consegue vencer: sob o comando de Diniz, foram seis jogos, com quatro empates e duas derrotas.

Precisa vencer

No entanto, a Raposa precisa vencer. Nesta quarta-feira (30), o time celeste enfrenta o Lanús, às 19h (de Brasília), na Argentina, no jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana. Como as equipes empataram em 1 a 1 no primeiro duelo, é preciso vencer para avançar.

