Dois anos após ser herói da Libertadores, Gabigol busca se reencontrar no Flamengo

Há dois anos, Gabigol marcava o gol que garantia mais uma Libertadores para o Flamengo. De novo. Herói em 2019, o atacante também foi protagonista na conquista de 2022. O Rubro-Negro venceu por 1 a 0 o Athletico Paranaense e conquistou o seu terceiro título na competição.

Atualmente, o jogador busca se reencontrar no clube carioca. Passou grande parte da temporada no banco de reservas e voltou a ter chances com a chegada do técnico Filipe Luís no início do mês. Aliás, na última partida, voltou a marcar depois de 14 jogos em branco. Ele cobrou o pênalti que colocou o Flamengo à frente do placar contra o Juventude, no último sábado (26), pelo Campeonato Brasileiro.

Faltam dez jogos para acabar a temporada do Rubro-Negro, e além disso, o vínculo do atacante com o clube carioca. O contrato se encerra no fim de ano e até o momento não há conversas para renovação. No entanto, as atuações do jogador nas próximas partidas podem definir o futuro entre as partes.

Além de oito rodadas pelo Brasileirão, o Flamengo disputa o título da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Gabigol, que já foi decisivo em decisões para o Rubro-Negro, terá a oportunidade de colocar, mais uma vez, seu nome na história e, quem sabe, se reencontrar dentro da equipe.

