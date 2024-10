Vareta quer mais uma taça para cravar nome na história do Palmeiras

Partida entre SE Palmeiras e Novorizontino, v..lida pela ida da semifinal do Campeonato Paulista Sub-20, no Est..dio Bruno Jos.. Daniel, em Santo Andr..-SP. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon) - (crédito: FABIO MENOTTI)

O Palmeiras ficou no empate em 1 a 1 com o Novorizontino, nesta segunda-feira (28/10), diante de sua torcida, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista. Agora, o Verdão terá que brigar pela vaga na final fora de casa. Um dos destaques da equipe Alviverde, o zagueiro Gabriel Vareta vê a equipe do interior muito forte na competição, mas aposta na força do atual campeão para chegar em mais uma decisão.

Campeão do Estadual da categoria no ano passado, o Palmeiras agora pelo bi do torneio. Vareta vem participando das inúmeras conquistas do Verdão nos últimos anos e virou um dos rostos dessa geração vitoriosa. Contudo, o garoto quer botar ainda mais seu nome na história do clube com mais uma taça.

“Sem dúvida, conquistar o título paulista seria mais uma amostra de todo o trabalho que venho fazendo no Palmeiras ao longo desses anos. Já tive a felicidade de levantar troféus em outras categorias, mas cada título tem sua importância e nosso objetivo é buscar mais esse. A gente trabalha para isso, para deixar o nome marcado na história do clube e ajudar o Palmeiras a seguir vitorioso em todas as competições”, finalizou o zagueiro.

Vareta projeta duelo contra o Novorizontino

Assim, o defensor projetou o embate contra o Tigre, que vem fazendo grande campanha no Estadual da categoria e quer surpreender os atuais campeões.

“Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, o Novorizontino fez uma grande campanha até aqui e não chegou na semifinal por acaso. Mas estamos confiantes no trabalho que temos feito durante a temporada e prontos para buscar a vaga em mais uma final. Vamos entrar em campo com foco total, respeitando o adversário, mas com a mentalidade de quem quer vencer e levar o Palmeiras a mais uma decisão”, disse Gabriel Vareta.

