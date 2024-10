Roger Machado garante ao Inter melhor campanha do returno na Série A

O Inter gradativamente se torna protagonista no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Isso porque já divide com o Palmeiras a melhor campanha no returno da competição. Perde apenas nos gols marcados e saldo. Ao todo, o Colorado já garantiu 25 pontos em 12 jogos, com sete vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Deste modo, conta com um aproveitamento de quase 70%.

A grande vantagem para o Alviverde é que a equipe gaúcha vive uma fase de 11 partidas de invencibilidade, sendo oito vitórias e três empates. Roger Machado assumiu o comando, em 20 de julho, e completou 100 dias no cargo, na última segunda-feira (28).

A partir da chegada do treinador, o Internacional é o participante do Campeonato Brasileiro que mais pontuou no torneio desde então. De acordo com levantamento do site “Sofascore”, o Colorado acumula nove triunfos e 33 pontos.

O Inter também se destaca como o time que mais gols marcou no período, com 29. Assim como se destaca como a equipe que mais grandes chances de marcar, com 52. Também lidera situações como em finalizações totais, com 265, e com melhor pontaria, sendo 100 chutes certos no alvo. Além disso, possui o segundo melhor saldo entre os integrantes da Série A, neste período, com 13 gols.

???? @SCInternacional entre os times do @Brasileirao 2024 com Roger Machado: 1º em pontos (33)

1º em mais vitórias (9)

1º em gols marcados (29)

1º em grandes chances de gol (52)

1º em finalizações realizadas (256)

1º em finalizações no gol (100)

2º em saldo de gols (+13) ???????? pic.twitter.com/TGnY9b3UE8 — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 29, 2024

Inter almeja obcecado em retornar a Libertadores

No momento em que Roger foi confirmado como treinador, o Colorado encontrava-se na décima colocação, com 19 pontos, e jogos a menos. No atual cenário, é o quinto lugar, com 52. A principal motivação dos gaúchos é entrar no G4 e assegurar uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Aliás, pode entrar no G4 já em seu compromisso seguinte. Afinal, terá um confronto direto com o Flamengo, que está na quarta posição e com apenas dois pontos de vantagem. Ou seja, um resultado positivo permite o Inter ultrapassar o próximo oponente. Tal embate representa uma partida atrasada pela 17ª rodada da Série A e ocorre, nesta quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio.

