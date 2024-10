David Luiz e Alex Sandro desfalcam o Flamengo contra o Inter

De última hora! O Flamengo tem mais dois desfalques para a partida contra o Internacional. O clube informou na tarde desta terça-feira (29) que David Luiz está com dor bilateral no Tendão de Aquiles e no tornozelo. Alex Sandro, por sua vez, segue se recuperando de um desconforto muscular na coxa direita e realiza o trabalho de transição para o campo. Assim, dupla não viaja com a delegação para Porto Alegre.

Dessa forma, o técnico Filipe Luís não vai poder contar com os jogadores para o confronto. A partida entre Flamengo e Internacional é válida pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro e será realizada nesta quarta-feira (30), no Beira-Rio, às 19h (de Brasília).

Além de David Luiz, o treinador tem outros desfalques para o jogo. O meia Arrascaeta e o zagueiro Léo Pereira receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 4 a 2 sobre o Juventude, no último sábado (26), no Maracanã e, portanto, vão cumprir suspensão automática. Por outro lado, Filipe Luís vai poder contar com o atacante Bruno Henrique, que volta de suspensão.

O zagueiro é reserva, já o lateral é titular. Assim, sem Léo Pereira e David Luiz, Fabrício Bruno deve começar entre os 11. Já na lateral, Ayrton Lucas deve continuar sendo a opção para substituir Alex Sandro.

O Flamengo ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro. Caso conquiste a vitória nessa partida atrasada, vai somar três pontos e chegar a 57, mesmo número do Fortaleza, terceiro colocado. Assim, o Rubro-Negro vai ficar há sete do líder Botafogo faltando sete rodadas para a competição acabar, ou seja, ainda terá 21 pontos em disputa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.