Puma comenta ‘improvisação’ no Vasco e fala em Libertadores

O técnico Rafael Paiva aparenta ter solucionado problema na ponta direita do Vasco. E o lateral-direito Puma Rodríguez, eleito para titular nesta posição nas últimas três partidas, vem ganhando moral na posição, mesmo que “improvisado”.

Segundo o próprio, não lhe é estranho atuar em tal função. Após a vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, na última segunda-feira (29), o uruguaio falou sobre sua boa atuação e revelou que gosta de atuar pelo setor, informando também quais os objetivos do Vasco (e dele) na temporada.

“Jogar como ponta muitas vezes você joga de costas e isso é mais difícil. Como lateral, você joga de frente. Mas como fizemos hoje (segunda), é uma posição muito cômoda para mim. Está dando certo. Com a vitória, tudo é bom. Gosto de atacar muito, então tenho muita chegada, como jogamos hoje, pressionamos alto. Este é o jeito que eu gosto de jogar”, afirmou.

Puma fica no Vasco?

Ele também revelou seus focos para a reta final da temporada. Segundo Puma, o time trabalhará para voltar à Libertadores. Além disso, ele deseja renovar contrato, já que seu vínculo se encerra em dezembro de 2025, com apenas 14 meses para o fim.

“Obviamente (meu objetivo) é jogar, ter voltado à titularidade é muito importante para mim. (Também quero) ganhar um título com o Vasco. Estávamos muito empolgados com a Copa do Brasil. Agora temos que continuar trabalhando para conquistar a vaga na Libertadores. Precisamos colocar o time de volta onde ele merece estar, já que é um clube muito grande. Se houver a possibilidade de renovar o contrato, também será muito bom”, finalizou.

