Clube inglês tem interesse em William Gomes, do São Paulo

O atacante do São Paulo, William Gomes, de 18 anos, entrou na mira do Newcastle, da Inglaterra. O garoto teve seu contrato renovado em agosto, com aumento salarial, vínculo até dezembro de 2028 e multa de 120 milhões de euros, algo próximo a R$ 735 milhões, para o exterior. A informação é do ‘ge’.

O clube paulista e os ingleses já tiveram conversas informais, mas ainda não existe qualquer proposta pelo jogador. O São Paulo, aliás, adota cautela sobre uma transferência, que aliás, viria em ótima hora pela necessidade do Tricolor precisar de vender atletas.

Com dois gols e 12 jogos em 2024, o atacante foi escalado por Zubeldía como titular nos dois jogos contra o Botafogo, nas quartas da Libertadores. No entanto, ele perdeu espaço pelo técnico Zubeldía. Entrentanto, ele participará de um período de treinos com a Seleção Brasileira sub-20 e tem chance de disputar o Sul-Americano em janeiro.

O São Paulo de William Gomes retorna aos gramados apenas na próxima semana. O Tricolor visita o Bahia na próxima terça-feira (05), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

