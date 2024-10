Fluminense lança campanha de Outubro Rosa com patrocinadora

O Fluminense lançou, em conjunto com o São Paulo e a patrocinadora dos clubes, a Superbet Brasil, uma ação de apoio ao Outubro Rosa, campanha mundial de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. A ação, que contou com as presenças de Gum, zagueiro bicampeão brasileiro pelo Tricolor carioca, e de Zetti, que representou o São Paulo, consistiu em transformar as camisas de cada clube em lenços para torcedoras em tratamento.

Eles gravaram mensagens inspiradoras para a entrega dos lenços personalizados nas mãos das torcedoras. Intitulados como “Lenço da Esperança”, os acessórios são exclusivos e limitados, e foram confeccionados com estampas inspiradas nas camisas originais dos ídolos dos clubes. Eles estarão à venda a partir desta quarta-feira (30), com exclusividade na loja oficial online do Fluminense, através do site www.loja.fluminense.com.br.

Todo lucro arrecadado pela venda irá para a FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama). A Federação atua há 18 anos influenciando a formulação de políticas públicas que garantam melhor acesso e qualidade no diagnóstico e no tratamento do câncer de mama para a população.

“A iniciativa do Lenço da Esperança tem o objetivo de mostrar como a paixão pelos times do coração ajuda torcedores que estão passando por momentos difíceis, como o tratamento de câncer, e ilustramos essa paixão através dos lenços feitos a partir de camisas do São Paulo e Fluminense. A ação ganha um peso extra com todo o lucro da venda sendo doada para a FEMAMA”, disse Patrícia Prates, diretora de Marketing da empresa.

“O envolvimento de todos os setores da sociedade é fundamental para levarmos informação confiável e de qualidade sobre o câncer de mama a todas as mulheres. O Lenço da Esperança simboliza o apoio e acolhimento necessários para que nossas mulheres possam virar o jogo em suas jornadas oncológicas”, afirmou Mely Paredes, Coordenadora de Comunicação da FEMAMA.

Confira o vídeo divulgado pelo patrocinador do Fluminense

Confiança, esperança, resiliência e autoestima são os valores da camisa Tricolor. E ao vestí-la, a mulher fica ainda mais forte para vencer todos os dias. Amor e apoio são essenciais para triunfar no final. E a Superbet, ao lado de São Paulo e Fluminense, transformou o maior… pic.twitter.com/hwudInvMh7 — Superbet Brasil ???????? (@superbet_br) October 29, 2024

