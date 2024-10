Peñarol x Botafogo será no Centenário com as duas torcidas - (crédito: Foto: Divulgação/Seleção Uruguaia Twitter)

O jogo entre Peñarol e Botafogo, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, mudará de local. Após várias reuniões com os envolvidos, a partida será no estádio Centenário, em Montevidéu, com as duas torcidas. A informação inicial foi do ‘ge’.

O confronto seria originalmente Estádio Campeón Del Siglo, do Peñarol. O Ministério do Interior do país, aliás, indicou que o jogo seria apenas com a torcida local. No entanto, a Conmebol afirmou que o Peñarol poderia sofrer consequências caso não garantisse a presença de botafoguenses. A mudança de país, aliás, foi cogitada.

Em entrevista coletiva, nesta terça-feira (29), as autoridades do Uruguai sugeriram a troca para o Centenario. Resta à Conmebol somente oficializar a troca.

“Muitas partidas relevantes foram disputadas no Campeón del Siglo, mas não com a magnitude desta, com tudo o que aconteceu no Brasil, inclusive em vias públicas. Temos informações de inteligência que não podemos compartilhar, e pela natureza delas entendemos que estádio do Peñarol não pode receber o jogo. As vias de evacuação que o Centenário possui fazem dele o melhor cenário para o jogo”, disse José Manuel Azambuya, o chefe de estádio Kerman Da Rosa e o subdiretor executivo da Polícia Efraín Abreu.

O Centenário tem quase 25 mil lugares a mais do que o Campeón Del Siglo – 65 mil a 40 mil – o que torna mais fácil acomodar os torcedores visitantes com segurança.

Casos da semana passada

A indefinição aconteceu após mais de 300 uruguaios participarem de uma confusão generalizada no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na quarta-feira (23), antes do jogo de ida contra o Botafogo, pela semifinal da Libertadores, no Nilton Santos. O grupo, portanto, não assistiu ao jogo.

Botafogo e Peñarol se enfrentam para definir quem será o finalista da Libertadores. O Alvinegro, por sua vez, venceu por 5 a 0 a primeira partida (gols de Savarino, duas vezes, Alexander Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus). Portanto, o clube carioca pode perder por até quatro gols de diferença que chega a sua primeira decisão na competição.

