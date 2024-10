Cantora gospel fala sobre namoro com jogador do Fortaleza - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

A cantora gospel Sarah Beatriz falou sobre o seu namoro com o jogador Calebe, do Fortaleza. Sucesso no universo gospel, ela se declarou ao meia-atacante e também contou como eles se conheceram.

Segundo Sarah, o primeiro contato entre eles foi através de uma rede social. Calebe enviou uma mensagem com ‘amém’, que foi visualizada pela cantora. Mas ela não respondeu.

“Só que ele não desistiu. Ele me mandou um vídeo do cachorro dele, que é da raça golden (retriever), o mesmo que o meu e aí começou a conversa”, lembrou a cantora durante o programa Conversa com Bial, que foi ao ar na última segunda-feira (28).

Agora torcedora do Fortaleza (apesar de ter nascido em Nova Iguaçu, na baixada fluminense do Rio de Janeiro), Sarah recebeu o seu pedido de casamento em outubro. Além disso, ela revelou que o fato de Calebe ser cristão também ajudou na relação.

“Quando eu o conheci assisti um vídeo dele muito especial. Foi quando ele fez um gol em uma final importante e ele estendeu a camisa. Estava com outra (por baixo) escrito Jesus te ama. Ele ergueu com prazer e glorificou o nome do senhor. E depois conhecendo ele, conversando, parece que Deus tinha unidos propósitos mesmo. (…) Ele é uma benção na minha vida”, declarou a cantora.

Quem é Calebe?

Aos 24, Calebe é um dos destaques do Fortaleza. O meia-atacante fez a maior parte de sua base no São Paulo, antes de chegar ao Atlético-MG, em 2020. Em 2023, o jogador foi adquirido pela equipe nordestina.

Atualmente, Calebe vem recebendo minutos após longo período em recuperação de uma lesão na coxa.

