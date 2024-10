Inter x Fla reforça a tendência dos técnicos laterais na Série A

Roger Machado elevou o patamar do Inter em 2024. Filipe Luís busca repetir o colega no trabalho pós-Tite - (crédito: cb)

Dos 20 técnicos da Série A do Campeonato Brasileiro, quatro eram laterais. Dois deles se enfrentarão nesta quarta-feira (30/10), às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Roger Machado comanda o anfitrião Internacional. Filipe Luís controla a prancheta do Flamengo. Ambos aprenderam a enxergar o futebol pela extrema esquerda na transição da carreira para técnico. Vice-líder, o Palmeiras é liderado por um ex-lateral-direito: Abel Ferreira. Embora tenha sido zagueiro da gema, Gabriel Milito do Atlético-MG assumiu várias vezes o papel de lateral ou ala-esquerdo nos times e na seleção argentina.

Coincidência ou não, há uma geração de bons técnicos ex-laterais. O destro Lionel Scaloni levou a Argentina ao tri na Copa do Mundo em 2022. Mentor do tetra da Espanha na Eurocopa, Luis de la Fuente atuava na canhota.

Inspirações não faltam ao experiente Roger Machado e ao novato Filipe Luís. Inclusive para dar um upgrade em novos laterais. Roger Machado confia na excelente fase de Bernabei. O argentino é protagonista de três gols e de quatro assistências sob o comando dele no Internacional. No último sábado, a arma de 24 anos balançou a rede do Atlético-MG na vitória por 3 x 1 na Arena MRV, em Belo Horizonte.

"Aqui no Inter eu estou muito feliz e a minha família também. Me brindaram com muito carinho desde o primeiro momento", disse Bernabei depois da partida. O lateral é cobiçado por clubes do exterior e deve deixar o Colorado. Roger Machado espera que não. "A gente está sempre trocando ideias. Já tivemos reuniões para tratar de algumas questões. O Bernabei está se mostrando a cada jogo uma peça bastante importante. Mas a gente sabe que não é uma questão simples. Eu tenho certeza de que o esforço vai ser feito dentro da necessidade do clube pela permanência desse atleta, que além de tudo está bem adaptado", elogia.

Ayrton Lucas abriu o placar para Filipe Luís na vitória por 2 x 0 contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Tem a confiança do treinador. Ele e Alex Sandro, protagonista do triunfo por 1 x 0 contra o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil, são peças-chave do time rubro-negro. "Dois laterais-esquerdos de Seleção brasileira. Fecho os olhos e escolho um. Tenho muita sorte de contar com esses dois laterais. Conheço o Ayrton perfeitamente, sei quais são os pontos fortes e fracos. A competição interna está aumentando nos treinos. Isso fará com que Alex Sandro e Ayrton cresçam cada vez mais. É isso que quero incentivar neles", desafiou ao herdar o cargo de Tite.

Líder do segundo turno ao lado do Palmeiras, o Inter tentará confirmar a arrancada tomando o quarto lugar do Flamengo. Ironicamente, o time carioca tem a nona campanha nesta segunda metade, mas pode ser campeão simbólico do primeiro turno hoje se vencer por dois gols de diferença. Tomaria a dianteira do Botafogo no critério saldo.

Ficha técnica

Internacional x Flamengo

Brasileirão (17ª rodada)

Estádio: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Transmissão: Premiere

Árbitro: Davi Lacerda (ES)

Prováveis escalações

Internacional — Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Bruno Tabata (Gabriel Carvalho) e Alan Patrick; Wesley e Borré. Técnico: Roger Machado

Flamengo — Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Alcaraz e Gerson; Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís