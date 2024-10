Em boas mãos: Gemadinha é o destaque do início de NBB do Brasília

A série de duas vitórias consecutivas do Brasília Basquete no Ginásio Nilson Nelson tem um protagonista com nome e sobrenome: Luis Fernando Lopes Sacco, o Gemadinha. Cestinha do único representante do Distrito Federal no NBB nas vitórias contra os paulistas São José e Mogi, o paulista de Limeira (SP) teve um fim de semana de Stephen Curry ao anotar 7 cestas de três em 11 tentativas e quebrou o recorde pessoal de fora do garrafão. Agora, o desafio é manter o alto nível no compromisso fora de casa nesta quinta-feira (31/10), às 20h, contra o Pinheiros.

A performance de Gemadinha no início da temporada impressiona. Tem média de 16,6 pontos, 2,6 rebotes e 3,8 assistências. O desempenho na casa do Brasília Basquete é maior. O jogador de 27 anos teve média de 27 pontos, 4,5 assistências e 2,5 rebotes nas exibições em casa nesse começo de disputada competição nacional. O começo acima da média rendeu inclusive a eleição de jogador da semana pela Liga Nacional de Basquete (LNB).

"Foi uma semana muito boa para a nossa equipe. Conseguimos trabalhar muito bem e fazer valer o mando de quadra. Estamos em um NBB muito equilibrado, como não víamos há algumas temporadas. Eram jogos complicados e muito importantes para a nossa confiança, cumprimos o que fizemos nos treinamentos e saímos com asvitórias. O trabalho de cada um foi fundamental para alavancar o desempenho individual. Seguimos firmes", disse Gemadinha depois do triunfo de sábado contra o Mogi no Ginásio Nilson Nelson.

Gemadinha retornou ao Basquete Brasília em alta. Na temporada passada, ele deixou o time para defender o Bauru. Contra o São José, foi o responsável pela quebra de um tabu. A equipe não ganhava a primeira partida em casa havia cinco anos. Os 28 pontos do cestinha encerraram a abstinência e embalaram a equipe para a partida seguinte. Ele contribuiu com 27 pontos no triunfo contra o Mogi e emplacou a segunda vitória consecutiva na capital.

Depois de incorporar Stephen Curry e de estabelecer o recorde pessoal de sete arremessos de três (21 pontos) contra o Mogi, Gemadinha tem novos desafios na oitava temporada dele no NBB. A maior pontuação foi registrada em 2023 contra o Pinheiros, quando anotou 31. A exibição na qual assumiu definitivamente o papel de garçom aconteceu no ano passado. Distribuiu 10 assistências pelo Mogi diante do Pato Basquete.

O desafio nesta semana é manter a performance nas partidas como visitante. Amanhã, o Brasília Basquete terá pela frente o Pinheiros, às 20h, no Ginásio Poliesportivo Villaboim, em São Paulo. No sábado, a equipe medirá forças com o Corinthians no Ginásio Wlamir Marques. As próximas apresentações como mandante serão nos dias 5 e 9 de novembro, respectivamente, no Nilson Nelson, contra dois adversários cearenses: Fortaleza e Unifacisa.