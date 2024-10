Jornalista sugere Deyverson, do Atlético-MG, na Seleção Brasileira

O atacante Deyverson vive um momento de alta no Atlético-MG. O camisa 9 tem sido decisivo para o Galo, principalmente na Libertadores. A boa forma do jogador fez com que o jornalista José Trajano sugerisse o nome do atleta alvinegro para a Seleção Brasileira.

Para Trajano, a imprevisibilidade que Deyverson causa nos adversários pode ser um fator que pode encaixar na equipe de Dorival Júnior.

“Eu sou fã do Deyverson. Eu botaria na seleção brasileira alguns jogos só para ver o que ia acontecer. Os zagueiros ficam preocupados com ele. Não sabem o que vai acontecer”, apontou Trajano durante o programa Cartão Vermelho, do Uol.

Atualmente, Deyverson soma seis gols em 13 jogos pelo Atlético-MG. Contudo, é na fase de mata-mata da Libertadores que o atacante tem sido o diferencial do Galo. Ele marcou dois gols na partida de volta contra o Fluminense (quartas de final) e outros dois contra o River Plate, no primeiro jogo da semifinal. O jogador ainda deu uma assistência para Paulinho marcar o terceiro gol na Arena MRV.

Nesta terça-feira (29), River Plate e Atlético-MG definem o primeiro finalista da Libertadores 2024. Com vantagem da vitória por 3 a 0 na ida, o Galo pode perder por até dois gols de diferença no Más Monumental, em Buenos Aires, que volta para a decisão após 11 anos. A bola rola a partir das 21h30 (horário de Brasília).

