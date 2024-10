Corinthians quer Róger Guedes para 2025

O Corinthians quer mais um nome de peso para a próxima temporada e a ideia é o retorno de Róger Guedes. Com isso, o Timão quer contar novamente com a ajuda da patrocinadora Esportes da Sorte para viabilizar o negócio. A chegada de Memphis Depay este ano contou com a ajuda da empresa.

Apesar disso, o clube quer focar primeiro na reta final do Brasileirão, já que está lutando contra a zona de rebaixamento. Portanto, a ideia é que discutam melhor sobre a contratação após atingir os objetivos com a permanência na elite.

Segundo o jornalista Samir Carvalho, a diretoria do Corinthians avalia priorizar o atacante Róger Guedes. O jogador está atuando no Catar desde 2023, quando saiu do Timão para o Al Rayyan. O contrato com a equipe do oriente médio vai até 2027.

Contudo, ainda não há nenhuma negociação em andamento. A patrocinadora Esportes da Sorte, porém, vê com bons olhos uma possível contratação, pois acredita que a chegada de Memphis Depay foi um bom negócio em questões midiáticas.

