Neymar retorna à Seleção Brasileira só em 2025

Mesmo recuperado de lesão, Neymar não retornará à Seleção Brasileira nesta temporada. Assim, o jogador não estará presente nas partidas contra a Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da América do Sul. A decisão foi tomada em consenso entre a comissão técnica e o próprio atleta.

Com isso, as partes acreditam que o momento é de recuperar a melhor forma física atuando pela sua equipe, Al Hilal. Após mais de um ano se recuperando da cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o camisa 10 voltou aos gramados no dia 21 deste mês. Na ocasião, seu time venceu o Al Ain por 5 a 4 pela Champions da Ásia.

Portanto, a ideia é que Neymar volte a vestir a camisa amarelinha em março de 2025, quando a Seleção enfrentará a Colômbia, no dia 20, e a Argentina, no dia 25. Os confrontos vão abrir o último ano das Eliminatórias antes da Copa do Mundo. As informações são do ge.

Atualmente, a equipe comandada por Dorival Júnior se encontra na quarta colocação da tabela, somando 16 pontos. O próximo confronto será contra a Venezuela, no dia 14 de novembro, às 18h (horário de Brasília), no Monumental de Maturín. Posteriormente, no dia 19, enfrenta o Uruguai, às 21h45, na Arena Fonte Nova.

