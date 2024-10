Artilheiro do Santos, Guilherme mira acesso e título da Série B

O atacante Guilherme brilhou no duelo do Santos contra o Ituano, na última segunda-feira (28), pela 34ª rodada da Série B, ao marcar um gol e contribuir com uma assistência para Serginho na vitória por 2 a 0.

Aliás, com o gol anotado em Itu, Guilherme chega a 12 na temporada e iguala Giuliano como artilheiro do Peixe em 2024. No entanto, o jogador prefere manter os pés no chão e alerta que o foco é o acesso.

“Acho que é mais uma grande temporada minha; não sei dizer se é a melhor, mas é mais uma grande temporada que faço. Estou muito feliz, desde o começo tive uma recepção ótima, o que me deixou muito tranquilo. Já falei outras vezes, parece que estou há muito mais tempo do que realmente estou no Santos. Por isso as coisas têm acontecido; o apoio do torcedor também é muito importante, e fico feliz. Ainda não acabou, temos jogos pela frente para concretizar esse acesso”, destacou o atacante em vídeo publicado pela Santos TV.

Dos 12 gols de Guilherme, nove são na Série B. Assim, o jogador finaliza falando sobre a briga individual pela artilharia e também sobre a disputa pelo título da competição nacional.

“Fico feliz de mais uma vez ter ajudado com gol e assistência, mas o mais importante é a vitória do grupo. O ‘passinho do amado’ que fiz em alguns gols do ano… Nos últimos gols eu não fiz, mas hoje já tinha em mente que, se fizesse o gol, faria o passinho. Fico feliz. Quero continuar ajudando, e se acontecer será ótimo para mim. Confesso que minha meta pessoal é devolver o Santos à Série A e depois buscar o título”, finaliza Guilherme.

Santos atuará contra o Vila Nova em sua casa

Com a vitória sobre o Ituano, o Peixe chegou aos 62 pontos e, na próxima rodada, jogará em casa, onde receberá o Vila Nova, de Goiânia, equipe que está na briga pelo acesso. A partida será no dia 2 de novembro, às 16h30 (de Brasília).

