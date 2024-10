Internacional não perde para o Flamengo no Beira-Rio desde 2021

Internacional e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (30), em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão 2024. A partida será às 19h (de Brasília), no estádio Beira-Rio. O Rubro-Negro não vence o Colorado em Porto Alegre desde 2021, quando triunfou por 2 a 1, com gols de Andreas Pereira e Gabigol, enquanto Taison marcou o de honra para os mandantes.

Desde então, o Internacional venceu ambos os duelos no estádio do Beira-Rio. Em 2022, brilhou a estrela de Wanderson, que marcou duas vezes na vitória por 3 a 1. Já no ano passado, Maurício, hoje no Palmeiras, marcou também anotou dois gols, um deles foi golaço no finalzinho da partida e garantiu o triunfo por 2 a 1. Gerson fez o do Flamengo na ocasião.

Com 54 pontos, o Flamengo ocupa o quarto lugar, enquanto o Internacional está logo atrás, em quinto, com 52 pontos. O confronto é, portanto, direto pelo G4 e por uma vaga na próxima Libertadores da América na próxima temporada.

Para o duelo com o Flamengo, Roger Machado contará com o retorno do volante Fernando, que deixou o departamento médico. Já pelo lado do time carioca, a novidade será Bruno Henrique.

