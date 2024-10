Conmebol confirma estádio do River Plate como palco da final da Libertadores

A Conmebol garantiu que a grande final da Copa Libertadores será disputada no Monumental de Nuñez. Após a queda do River Plate para o Atlético-MG, nesta terça-feira (29/10), surgiu rumores que a decisão não aconteceria mais no estádio. Contudo, a entidade fez questão de desmentir as notícias.

Muito dos rumores se passa por conta da capacidade do estádio. Com uma provável final brasileira (além do Atlético-MG, o Botafogo está muito perto da decisão), o Monumental de Nuñez seria muito grande para receber dois times de outro país, já que tem espaço para receber mais de 80 mil pessoas. Assim, começou a surgir a possibilidade da partida estar sendo transferida para o Libertadores de América, casa do Independiente, com capacidade para 42 mil pessoas.

No entanto, a cúpula da Conmebol não cogitou trocar o local da partida. Pelo contrário, após a eliminação do River Plate, a entidade postou em suas redes sociais que o estádio Monumental de Núñez será a sede da decisão.

O anúncio do estádio aconteceu no dia 4 de outubro, assim que as duas semifinais acabaram sendo confirmadas e descartou uma mudança. Aliás, os contratos entre a entidade e o River Plate para a utilização do Monumental de Nuñez já foram assinados. A entidade também já decidiu onde cada clube vai se hospedar e treinar, além de aonde cada torcida vai ficar localizada.

Quem será o outro finalista da Conmebol Libertadores

O Atlétic0-MG é o primeiro finalista da Libertadores. O adversário do Galo na decisão estará sendo decidido entre Botafogo e Peñarol, nesta quarta-feira (30/10). O Glorioso venceu a partida de ida por 5 a 0 e tem a vaga praticamente encaminhada.

