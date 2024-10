Gil tem futuro indefinido, mas Santos torce por ‘fico’ do zagueiro

Muito próximo de retornar para a elite do futebol brasileiro, o Santos já começou a pensar na próxima temporada. Entre contratações e saídas, uma dúvida ainda paira nos ares da Baixada Santista. Afinal, o zagueiro Gil, que tem contrato até o final de 2024, não sabe se vai continuar jogando ou vai se aposentar.

No início do ano, o jogador adotou um discurso de que esta seria a última temporada em campo. Entretanto, a expectativa da diretoria e da comissão técnica é de que o zagueiro permaneça por mais um ano. Muito se passa pela regularidade e quantidade de jogos do defensor em 2024.

Afinal, Gil é o segundo jogador com mais jogos pelo Santos nesta temporada, com 47 partidas disputadas. Ele fica atrás apenas de Diego Pituca, que disputou um jogo a mais. Além disso, o defensor de 37 anos tem se destacado pela liderança defensiva no Peixe, que sofreu 28 gols em 34 jogos na Série B.

“Acho que ele não vai parar, acho. Ainda nada confirmado”, disse Fábio Carille, após o jogo contra o Ituano.

Aliás, esta não é a primeira vez que Carille coloca em dúvida uma possível aposentadoria de Gil. Após o embate contra o Ceará, o treinador voltou a tocar no assunto.

“Conheço o Gil desde 2013. É um exemplo pela idade, por chegar cedo, último a sair. Se cuida demais, se alimenta bem. Saíram notícias que ele vai parar, ainda não está definido, ele está pensando sim, mas ainda não definiu”, disse o treinador.

Gil segue como pilar do Santos

Enquanto não decide seu futuro, Gil segue como pilar da defesa do Santos na Série B. Ele, junto com todo o restante do elenco, ainda buscam confirmar o retorno do Peixe para a Série A e também o título da Série B. O Alvinegro Praiano volta a campo no próximo sábado (02/11), na Vila Viva Sorte, para encarar o Vila Nova.

