Jejum: jogo contra o Internacional tem ‘peso dois’ para o Flamengo

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (30) pelo jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. Para o Rubro-Negro o duelo tem ‘peso dois’. Isso porque além de ter a chance de ultrapassar o Fortaleza na tabela e encurtar a distância para o líder Botafogo, o Mais Querido pode encerrar um jejum de quase três anos no Beira-Rio. A última vitória carioca no local ocorreu ainda sob o comando de Renato Gaúcho.

A vitória leva o Flamengo à terceira colocação na tabela, com 57 pontos, ultrapassando o Fortaleza pelo critério de desempate. Pontuação, aliás, que o colocaria definitivamente na cola do Palmeiras, que soma 61, e o aproximaria do líder Botafogo, com 64. Em contrapartida, a derrota tira o Rubro-Negro do G4 para entrada justamente do Internacional.

O duelo entre Internacional e Flamengo, no Beira-Rio, está marcado para as 19h. Sendo assim, tanto o Rubro-Negro quanto os Colorados passarão a ter o mesmo número de jogos dos demais times no Brasileirão – exceto por Atlético-MG e Athletico, que ainda têm rodada atrasada.

Retrospecto no Beira-Rio

A última vitória do Flamengo no estádio do Internacional ocorreu no dia 20 de novembro de 2021, ainda sob o comando de Renato Gaúcho. Técnico do Flamengo nesta quarta-feira (30), Filipe Luís atuou entre os titulares naquela ocasião e acabou substituído por Ramon na segunda etapa. Os gols do triunfo por 2 a 1 foram marcados por Gabigol, aos quatro minutos, e Andreas Pereira, aos 11′.

Apesar de ter vivido momentos emblemáticos no Beira-Rio, como a classificação à semifinal da Libertadores 2019, o retrospecto do Flamengo no estádio passa longe de positivo. Isso porque o Rubro-Negro só venceu sete dos 51 jogos que disputou em toda história no local. O número de derrotas, 26 no total, também supera o de empate: 18.

O contraste entre o desempenho ofensivo e defensivo também chama atenção. O Flamengo marcou 43 gols no Beira-Rio e sofreu 87 – ou seja, mais que o dobro de diferença.

Flamengo em Porto Alegre

O triunfo mencionado acima, no dia 20 de novembro de 2021, foi o último do Flamengo em Porto Alegre – em jogos válidos pelo Brasileirão. De lá para cá, o Rubro-Negro encarou o Internacional em duas oportunidades e acabou derrotado em ambas. Enfrentou o Grêmio três vezes nesse período e sofreu outros dois reveses, mas empatou em 2 a 2 em 2021.

Vale destacar, contudo, que o Flamengo venceu o Grêmio em Porto Alegre no dia 26 de julho de 2023. O jogo valeu vantagem no mata-mata a Copa do Brasil, e o Rubro-Negro largou na frente com dois gols de vantagem.

