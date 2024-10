Ator alfineta Tiago Lefert após crítica por decisão de Vini Jr; ???Calado é um poeta???

A não concretização do favoritismo de Vini Jr a receber o prêmio da Bola de Ouro ainda passa por desdobramentos que ultrapassam o cenário do futebol. Tanto que se levantou o debate que o atacante do Real Madrid não foi coroado o melhor jogador do mundo na última temporada por suposto racismo. Assim, ele recebeu apoio mundial pelo cenário de injustiça na eleição. O seu clube soube do resultado antes da cerimônia e decidiu não enviar nenhum representante para o evento em Paris.

Assim, o camisa 7 dos Merengues recebeu críticas de Tiago Leifert. O jornalista que foi apresentador do programa “Globoesporte” e também do reality show “Big Brother Brasil”, não concordou com a atitude dos Galácticos e do jogador.

“Você deveria ter ido lá, peito estufado e olhar no olho dos jornalistas que não votaram em você. Receber o carinho das pessoas que estavam ali do lado de fora. Se você tivesse ido você teria sido o campeão moral, teria sido absurdamente legal. Porque o Rodri jogador do Manchester City e campeão da Bola de Ouro] não tem culpa nenhuma”, explicou o profissional.

Vale relembrar que o comunicador já se envolveu em polêmica anterior com Vini Jr e recebeu respostas do atacante.

Ator critica jornalista e sai em defesa de atacante brasileiro

A página “Seremos Resistência” no Instagram republicou a decisão de Tiago Leifert ao condenar o atleta brasileiro. Posteriormente, o ator Bruno Gagliasso alfinetou o jornalista.

“Calado é um poeta, p*** que p****”, desabafou o artista.

Um dia antes desta polêmica, Bruno já havia defendido o jogador dos Merengues pelo não comparecimento à cerimônia.

“Ele venceu. Mais uma vez, Vini Jr. venceu. Ele venceu porque incomodou essa gente ruim, enceu porque ele fez esse sistema comprovar que ele está certo. Venceu porque a sua ausência é mais eloquente do que qualquer presença naquele evento, venceu porque fez o mundo inteiro olhar para uma brutal tentativa de apagamento. Ele venceu porque seus companheiros abraçaram sua ideia, venceu porque, mais uma vez, é o algoz dos racistas. Ele é o maior do mundo. Não tem discussão”, comemorou Bruno Gagliasso.

Boicote de Vini Jr e Real Madrid à Bola de Ouro

O brasileiro era o favorito a conquista da Bola de Ouro pelo rendimento elogiável e decisivo na última temporada, porém ficou na segunda colocação.O meio-campista espanhol, Rodri, foi o grande vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo em eleição da “France Football”. O Real Madrid tomou conhecimento, de maneira antecipada, que o camisa 7 não ficaria em primeiro lugar na eleição. Assim, decidiu não mandar seus representantes, os outros jogadores que também concorriam e o treinador Carlo Ancelotti, como uma forma de boicote a premiação.

