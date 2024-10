FPF proíbe acesso da Mancha Verde nos estádios em meio à investigação

Entidade acatou o pedido do Ministério Público, que também pediu a prisão temporária de seis pessoas ligadas à organizada do Verdão - (crédito: Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras)

A Federação Paulista de Futebol (FPF) acatou o pedido do Ministério Público na manhã desta terça-feira (30/10) e proibiu a Mancha Verde de entrar nos jogos do Palmeiras no estado de São Paulo. Está vetada qualquer camisa ou objeto referido à organizada. A decisão é justamente pelo incidente ocorrido nos últimos dias com a Máfia Azul, organizada do Cruzeiro.

No último domingo (27/10), membros de uma torcida organizada do Palmeiras atacaram um ônibus com cruzeirenses na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã (SP). Uma pessoa morreu e outras 20 ficaram feridas. O ataque, com cerca de 150 homens, aconteceu durante o retorno dos mineiros, que foram até Curitiba para a partida contra o Athletico, para Belo Horizonte. Além disso, um ônibus acabou incendiado e outro depredado.

A Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) identificou oito pessoas ligadas à Mancha Verde no caso e pediu a prisão temporária de seis deles por 30 dias. Segundo a Drade e o Gaeco, três dos suspeitos investigados têm postos de liderança dentro da organizada.

O caso acabou sendo registrado na Delegacia de Mairiporã como homicídio, incêndio, associação criminosa, lesão corporal e tumulto com violência. Além disso, a Promotoria classificou a Mancha Verde como ”facção criminosa”.

O incidente envolvendo à organizada Mancha Verde

Por volta das 5h de domingo (27/10), torcedores do Palmeiras armaram uma emboscada, deixando os cruzeirenses encurralados. Ao menos dois ônibus acabaram atingidos (um deles incendiado). As vítimas, aliás, todas cruzeirenses, foram levadas para o Hospital Anjo Gabriel, em Mairiporã.

A reportagem do J10 apurou que o torcedor que morreu fazia parte da torcida organizada Máfia Azul de Sete Lagoas, da região metropolitana de Belo Horizonte. Além disso, o presidente da Máfia Azul de Contagem (também da região metropolitana de BH) está com um quadro crítico no hospital.

Aliás, com a chegada da Polícia Rodoviária Federal, os palmeirenses fugiram do local. Um deles, aliás, portava um fuzil. Em resumo, uma das pistas da Rodovia Fernão Dias ficou fechada para a remoção de bombas caseiras e pregos no asfalto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.