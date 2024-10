Após rumores de mudança, Neymar compra mansão de quase R$ 150 milhões em Miami

Indícios ou apenas luxo? A compra de uma propriedade em Miami, no valor de US$ 26 milhões, intensificou os rumores de uma transferência de Neymar ao futebol dos Estados Unidos. O assunto da possível reedição do trio “MSN” já circulava há dias na imprensa americana, mas ganhou força justamente após o investimento recente do brasileiro em uma mansão na região de Bal Harbour.

Neymar retornou aos gramados neste mês após mais de um ano parado devido à lesão no joelho. O brasileiro tem contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até junho de 2025 e, portanto, fica livre para assinar pré-contrato com outro clube a partir de 1º de janeiro. Há boatos na mídia que o atacante tem analisado os próximos passos na carreira, e os EUA figuram entre as opções.

De acordo com o jornal ‘The Wall Street Journal’, que noticiou a compra do imóvel, o investimento não tem relação com questões profissionais. Neymar viu a oportunidade ideal, dentro do que procurava, e o negócio ocorreu de forma rápida.

Nova mansão de Neymar

A propriedade custou US$ 26 milhões (o equivalente a R$ 148 milhões na cotação atual) e está localizada à beira-mar em Bal Harbour, em Miami, um dos locais mais exclusivos da cidade. O investimento dá dimensão do tamanho do terreno: mais de 2,3 mil metros quadrados.

“Tudo aconteceu muito rapidamente quando encontramos a oportunidade. O comprador disse: “É exatamente o que procura”. Tudo aconteceu assim”, dizia o WSJ.

Sem citar o nome de Neymar, a compra teve representação do consultor imobiliário Bento Queiroz. As imagens da mansão dominaram as redes sociais após a divulgação por parte do corretor Douglas Elliman. Ainda de acordo com a notícia, nenhuma outra propriedade da região custou tão alto.

Saída do Al-Hilal

Mesmo com a intensidade dos rumores, não há qualquer notícia de uma possível saída de Neymar do Al-Hilal, pelo menos por ora. Vale destacar que também não se trata de uma mudança tão acessível, visto os altos valores do contrato do brasileiro com o clube saudita.

A liga americana, vale pontuar, estabelece limites para valores envolvendo negociações. Ou seja, nesse sentido Neymar teria que abrir mão de uma grande parcela de seu salário para aceitar algo “mais simbólico”. Há exceções de atletas – caso justamente de Messi – que figuram nas vagas dos “designated players”, mas que também se trabalha com margem.

Fontes próximas de Neymar garantem que o atleta está focado apenas em recuperar o alto nível e sabe que isso demandará tempo, visto o período que esteve em tratamento.

