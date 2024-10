Corinthians aposta em bons números fora de casa nesta Sul-Americana por final inédita

O Corinthians encara o Racing nesta quinta-feira (31/10), às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Para garantir vaga na final do torneio pela primeira vez em sua história, o Timão aposta no bom desempenho como visitante na atual edição do torneio.

Afinal, em cinco jogos, foram três vitórias, um empate e uma derrota. No torneio, o aproveitamento fora de casa é de 66%. Atuando longe da Neo Química Arena na fase de grupos, o Corinthians venceu o Nacional, do Paraguai, empatou com o Racing, do Uruguai, e perdeu para os Argentinos Juniors.

Contudo, o Timão cresceu na fase de mata-mata. Afinal, a equipe venceu RB Bragantino e Fortaleza na condição de visitante. Os triunfos foram cruciais para colocar o Corinthians na semifinal da Sul-Americana.

“Faltam 90 minutos para jogar e está tudo em aberto, o Corinthians não está eliminado. Temos que ir a Buenos Aires e jogar em qualquer estádio, porque se queremos jogar a final ,temos que primeiro tentar ir lá e, apesar de jogarmos fora, o Corinthians tem uma equipe que tem a possibilidade de poder passar”, disse Ramón Díaz, após o duelo contra o Racing.

Corinthians e Racing duelam por uma vaga na final

Corinthians e Racing empataram em 2 a 2 na Neo Química Arena, no duelo de ida. Assim, quem vencer avança para grande final. Um novo empate leva a partida para os pênaltis. Aliás, pode ser a primeira final do Timão de Sul-Americana na décima participação do clube no torneio.

