SBT se manifesta sobre possível substituto de Cléber Machado

Saída de Cléber Machado do SBT deixou em aberto o posto de narrador principal da emissora da família Abravanel - (crédito: Foto: Reprodução / Record)

A saída de Cléber Machado do SBT fez com que a emissora perdesse o seu principal narrador. Um dos nomes cogitados para assumir o posto de nº1 nas transmissões esportivas do canal da família Abravanel é de Luiz Alano. Contudo, ainda não houve uma definição por parte da empresa.

Por meio da assessoria, o SBT se manifestou sobre a vaga que será deixada por Cléber Machado após a ida para a Record.

“A Assessoria de Comunicação do SBT informa que Luiz Alano continua fazendo parte da equipe de esportes da emissora. No entanto, ainda não está confirmado quem será o substituto de Cléber Machado”, informou a emissora.

Cléber Machado chegou ao SBT em setembro de 2023. Ele esteve à frente da final da última Champions League e também é o narrador nas transmissões da Sul-Americana (ele ficará na emissora até o fim da competição). O narrador desembarcou na emissora após uma breve passagem pela Record, que ocorreu depois de sua demissão da Globo.

Já Luiz Alano está na emissora da família Abravanel desde 2020. Ele também passou pela Globo, DAZN e Nosso Futebol.

Cléber Machado na Record

No próximo ano, Cléber Machado estará de volta a Record. Ele chega como o principal nome para a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro. A emissora de Edir Macedo adquiriu os direitos de transmissão dos jogos como mandante dos clubes da Liga Forte União que atuam na primeira divisão atualmente (Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico Paranaense, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude).

Assim como Cléber Machado, nomes como o ex-jogador Muller, o comentarista Maurício Noriega, a apresentadora Paloma Tocci e a repórter Duda Gonçalves também já acertaram com a emissora.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.