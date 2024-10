São Paulo anuncia renovação com patrocinador até 2030

Tricolor fechou acordo com a Ademicon, empresa de consórcio e investimentos, até 2030, pensando no ano de seu centenário - (crédito: Foto: Reprodução)

O São Paulo acertou, nesta quarta-feira (30/10), a renovação de contrato com a Ademicon, empresa de consórcio e investimentos, até 2030. A patrocinadora tinha vínculo com o Tricolor apenas até o final de 2024, mas agora permanecerá por mais seis anos. A marca seguirá sendo estampada nos ombros da camisa do clube.

Aliás, a renovação de contrato com a Ademicon faz parte do início do planejamento do São Paulo para o seu centenário, que será comemorado justamente em 2030. O Tricolor classificou a parceria como “um dos contratos mais longos da história do futebol brasileiro”.

Diretor de marketing do Tricolor, Eduardo Toni falou em entrevista coletiva nesta quarta-feira sobre o novo vínculo. A parceria vai além do valor fixo do contrato com a Ademicon, mas também taxas de acordo com consórcios contratados por torcedores.

“O mais importante não é só o valor fixo do patrocínio. O São Paulo também recebe uma parte do variável. Quando o torcedor realiza seu sonho de comprar seu carro, trocar sua casa, adquire um bem, uma parte da taxa de administração retorna ao clube. Além do valor fixo do patrocínio, você tem uma parte do variável que retorna ao São Paulo para ser usado em N frentes”, disse o diretor.

Assim, o São Paulo segue com seis patrocinadores. A Superbet é a máster, no peito e nas costas. A Ademicon tem sua marca no lado esquerdo da camisa, perto do escudo do clube, com a Viva Sorte do lado direito. Já a Blue fica na barra traseira, enquanto a Konami dentro dos números. Por fim, a ABC da Construção nos shorts dos atletas. Há, também, a New Balance, fornecedora de material esportivo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.