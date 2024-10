Filha de Vampeta se irrita com fala polêmica do pai: ???Fez parecermos uma p****???

Ex-jogador deu a entender que suas filhas não precisam mais do auxílio da pensão com declaração machista: ‘Dão pra caramba’ - (crédito: Marcelo Caitano)

A filha mais velha de Vampeta, Giovanna, decidiu se posicionar após declaração polêmica do pai. Isso porque o ex-jogador demonstrou irritação ao fato de ter que ajudar as filhas, de 23 e 21 anos, com o pagamento de pensão alimentícia. Na oportunidade, ele fez comentário machista ao insinuar que ‘já dão para caramba’.

Assim, a moça, de 23 anos, manifestou-se por meio de um vídeo em sua rede social, na madrugada desta quarta-feira (30). Ela demonstrou indignação e irritação com a fala do pai.

“Vi uma polêmica do meu pai falando sobre a pensão, mais uma vez, porque, pelo visto, isso é a única coisa que ele sabe falar. Ele disse que vai ter que pagar essa dívida e que não sabe por que paga pensão, sendo que eu e minha irmã temos 21 e 23 anos e ‘damos pra c#$%*&’. Sim, esse foi o vocabulário que ele usou”, detalhou a filha do pentacampeão mundial:

“Não estou aqui para falar mal do meu pai. Só vim me defender das coisas que ele falou de mim e da minha irmã, que fez a gente parecer uma p***, e não somos. Moro com o meu namorado há um ano. Eu estudo, minha irmã estuda Medicina. A pensão é para nos ajudar, porque não pedimos para estar neste mundo. A pensão paga casa, faculdade, carro, coisas do dia a dia. Acho que, na cabeça do meu pai, – e eu já falei mil vezes para ele —, acha que a pensão é para a gente comprar bolsa, sapato. Nossa, quem dera que fosse”, acrescentou.

Filha desmente pentacampeão mundial

Em seguida, a filha não confirma a versão do pai, ao alegar que era a melhor amiga dele. Por sinal, ainda ressaltou que toma a iniciativa para se aproximar dele.

“Contei para ele quando perdi minha virgindade. Não contei para minha mãe porque estava com medo. Então, fui até meu pai para pedir conselho. Ele nunca foi meu melhor amigo e nem foi meu pai, na verdade. Sempre tentei me aproximar dele e só levo tapa na cara. Mas não vou desistir. Ele sempre foi um jogador bom, um tio legal, mas pai ele nunca foi. Ele nunca foi um bom pai”, criticou Giovanna.

Ela ainda frisou que foi o próprio Vampeta quem buscou a Justiça para estabelecer uma pensão alimentícia para as filhas. Logo após o nascimento das mesmas. Giovanna ainda destacou que o débito existe desde 2018.

“Então, essa treta inteira que está acontecendo é culpa dele”, pontuou a filha de Vampeta.

A filha finaliza o posicionamento dizendo que ama o ex-jogador.

“Pai, se você estiver escutando isso, quero que saiba que eu te amo. Não desisti de você nem da nossa relação. Tenho fé de que talvez em 20, 15 anos, você abra os olhos e não perca sua chance. Porque Deus me deu a chance de viver de novo e de você me ter de novo. E você está perdendo essa chance”, concluiu.

Por esta fala, o pentacampeão mundial vem sendo criticado na internet pela forma em que fez alusão às filhas.

Filhas e ex-companheira colocaram Vampeta na Justiça

No ano passado, as filhas Gabriela e Giovanna, além da ex-esposa do antigo jogador, Roberta Soares Galiza, entraram na Justiça com o intuito de pedir a penhora das empresas dele.

“Cumpre informar que as pensões devidas às filhas ainda encontram-se em aberto no processo de execução próprio, cuja dívida já supera R$ 547.000,00 (quinhentos e quarenta e sete mil reais) em 25 de abril de 2023”, comunicou a defesa das filhas de Vampeta.

“Ele ainda não pagou o que tinha sido ajuizado porque não se consegue encontrar dinheiro nas contas, pois ele não deixa um centavo lá. Por isso, vamos pedir a penhora das cotas da empresa dele e elas vão ficar responsáveis pela administração destas empresas”, complementou.

Em 2013, o pentacampeão mundial solicitou a redução do valor mensal da pensão, que na época era de R$ 17,5 mil. O ex-jogador, de 50 anos, sugeriu que a diminuição fosse para quatro salários mínimos, algo próximo a R$ 4 mil naquele período. Em um primeiro momento, ele ganhou a causa. Porém, coube recurso e depois a Justiça recusou o pedido e restabeleceu a quantia que havia sido anteriormente acordada.

Já em junho deste ano, Vampeta precisou vender um apartamento para quitar o débito que tem com as filhas pela falta de pagamento das pensões alimentícias. A avaliação da moradia era de R$ 800 mil, mas foi vendida por pouco mais de R$ 553 mil. Aliás, o montante ainda não extingue a dívida dele.

Giovanna e Gabriela moram em Miami, nos Estados Unidos, com a mãe e o padrasto. A propósito, a filha mais velha precisou passar por um transplante de coração, depois do diagnóstico de uma doença. No decorrer da disputa judicial, a ex-esposa deu entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, para explicar a situação. Na ocasião, Roberta revelou que o ex-jogador xingava e bloqueava as filhas.

Vampeta não desmentiu a antiga companheira, apenas esclareceu a sua versão. Especificamente que tomava tal atitude quando há falta de respeito ou um comportamento inadequado das filhas.

