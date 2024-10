Grêmio deve realizar reformulação na lateral esquerda para 2025

Imortal não demonstra estar satisfeito com o rendimento de Reinaldo e Mayk na atual temporada. Wendell seria o sonho de consumo dos gaúchos - (crédito: Foto: Divulgação/Libertadores)

O Grêmio provavelmente vai fazer uma reformulação em sua lateral esquerda para 2025. Isso porque a avaliação sobre o desempenho de Reinaldo e Mayk, as duas opções no elenco, não é positiva.

A informação da “Rádio Bandeirantes” do Rio Grande do Sul é que ambos os atletas estão fora dos planos do Imortal para a próxima temporada. Reinaldo, titular na lateral esquerda, não é unanimidade. Pelo contrário, é um dos principais alvos de críticas da torcida pelo seu desempenho.

Mesmo com a possível saída, o jogador já confessou que seu desejo é pela extensão contratual.

“Com certeza, eu quero renovar com o Grêmio. Todo mundo sabe do meu pensamento e do carinho que eu tenho. Já falaram aí que saiu um monte de coisa sobre o meu futuro”, esclareceu o atleta.

Em sua passagem pelo Tricolor Gaúcho, ele atuou em 88 partidas, oito gols e dez assistências em duas temporadas. Já Mayk chegou ao Imortal em 2024 após se transferir do Guarani. Contudo, sem sequência de jogos, principalmente por lesões que o atrapalharam.

Em determinado momento pela ausência de ambos, Renato precisou utilizar o experiente Fábio, que a princípio é o reserva na lateral direita. Até mesmo em ocasiões que Mayk esteve à disposição.

Neste cenário, há a possibilidade do Grêmio tentar repatriar Wendell, que atualmente defende o Porto, de Portugal, e já atuou pelo time gaúcho. O seu retorno é um desejo do Imortal já há algum tempo. Aliás, há rumores de que ele estaria na lista de dispensas da equipe lusitana ao fim da atual temporada.

Grêmio foca as atenções para permanecer na Série A

Em meio a estas indefinições, ainda há a dúvida a respeito da permanência de Renato Gaúcho no comando técnico. O grande foco é na reta final do Campeonato Brasileiro e garantir a permanência do time na Série A.

O compromisso seguinte é um confronto direto neste cenário. O Imortal encara o Fluminense, na próxima sexta (01/11) , às 21h (de Brasília), no Maracanã. O duelo será válido pela 32ª rodada do torneio.

Atualmente, o Tricolor Gaúcho encontra-se na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos, e ainda em uma trajetória irregular na competição. O Grêmio obteve um resultado positivo, de virada, por 3 a 1 sobre o Atlético Goianiense, em outro confronto direto, mas antes disso, sofreu duas derrotas consecutivas.

