Botafogo renova com joia da base até 2027

Bernardo Valim está no Alvinegro desde 2017. Ele é um dos destaques da base do clube e soma convocações para a Seleção Brasileira - (crédito: Henrique Lima/BRF)

De olho na joia da base! O Botafogo renovou o contrato com o meio campo Bernardo Valim, que está no clube desde 2017, quando chegou para atuar no sub-11. Agora, o novo vínculo entre as partes é até o fim de 2027.

O meia é um dos destaques da base do Alvinegro desde que chegou ao clube. Além de convocações para a Seleção Brasileira, em que conquistou o Campeonato Sul-Americano Sub-17 e do Torneio de Montaigu, Bernardo também soma uma conquista pelo clube carioca: ele foi campeão Carioca Sub-15.

Além disso, no fim de 2022, o meia esteve com o elenco principal para amistosos em Londres diante do Charlton e Crystal Palace. Dessa forma, o jogador projetou seu futuro na equipe alvinegra.

“Para mim, é mais um passo muito importante para a minha carreira. Ganho confiança para me manter no meu objetivo de desempenhar bem e chegar à equipe principal, trabalhar firme para me manter lá e focando no meu desenvolvimento para sempre poder ajudar minha equipe. A sensação é de muita felicidade e um firme compromisso com o Botafogo. Quando cheguei ao clube, era apenas uma criança cheia de sonhos e hoje sou um homem. Me desenvolvi e amadureci, passei grande parte da minha vida aqui vivendo todos os ciclos e etapas que o clube já passou. Sou muito grato pela confiança da diretoria na renovação do meu contrato e seguimos firmes para os próximos objetivos”, disse.

