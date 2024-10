Discreta, esposa de Payet foi fundamental para chegada dele ao Vasco

A noite de gala de Payet na vitória do Vasco contra o Bahia pelo Brasileirão contou com a presença da esposa e dos filhos do camisa 10 na arquibancada. Ludivine Payet mantém um relacionamento de 18 anos com o francês. Os dois são pais de quatro filhos: Noa, Milan, Pharell e Tiana.

A distância do jogador em relação à família é uma novidade. Payet sempre esteve próximos da mulher e dos filhos ao longo de sua carreira. Ludivine segue na França com os pequenos, mas vem ao Brasil de três em três meses. O fator, inclusive, quase pesou para uma negativa do camisa 10 ao Vasco. Porém, a própria esposa fez questão de incentivar o francês a topar o desafio.

“Ela disse: ‘Vá em frente. Vamos lá, eu cuido de tudo. Eu cuido deles’. Se estou aqui hoje é graças a ela. Sei que ela fez isso por amor e ela sabe que eu amo o futebol. Ela que permitiu tudo que estou vivendo aqui”, disse Payet em coletiva no Vasco. Ludivine mantém um perfil discreto. Em sua rede social no Instagram, ela exibe poucas fotos, com a maior parte das imagens ao lado dos filhos. Contudo, em 2016, sua presença na Eurocopa virou assunto na mídia devido a sua beleza. Números de Payet no Vasco Payet chegou ao Vasco em agosto de 2023. Até o momento, o francês soma 52 jogos, sete gols e 10 assistências. Ele tem contrato até junho de 2025 com o Cruz-Maltino. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.