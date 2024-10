Fluminense embarca visando final do Brasileirão Sub-17; volante comenta

O time sub-17 do Fluminense embarcou, nesta quarta (30), rumo a São Paulo (SP), onde enfrenta o Palmeiras pela final do Brasileirão da categoria. Invicto até o momento, o Tricolor busca o bicampeonato nesta sexta-feira (1º de novembro), no Allianz Parque, em jogo que começa às 18h30 (de Brasília).

Suspenso do jogo de volta da semi, contra o Santos, e ausente do compromisso do último sábado (26) por servir a equipe principal, o volante Wallace Davi é a principal novidade entre os relacionados. Para o jogador, relacionado por Mano Menezes na última semana, em jogo do Fluminense contra o Vitória (sem entrar em campo, porém), este período foi importante para lhe dar mais confiança.

LEIA MAIS: Fluminense teve lucro milionário com geração que venceu o Brasileirão sub-17

“É muito bom estar em mais uma final histórica para o clube e para nossa geração. Adquiri experiência com o período no profissional e, agora, volto ao time bem confiante para irmos a São Paulo buscar o título brasileiro depois de quatro anos”, afirmou.

O time carioca, de volta à final após o título em 2020, aliás, treina na véspera da finalíssima na capital paulista. A atividade será no Centro de Treinamento Joaquim Grava, do Corinthians. Caso o confronto de sexta termine empatado, a decisão será nos pênaltis.

O Fluminense chegou à final depois de eliminar o Santos na semi. Após empate por 2 a 2 em casa, o Tricolor correu atrás e venceu em plena Vila Belmiro, por 2 a 1. Já o Palmeiras (atual bicampeão, aliás) passou pelo Botafogo após duas vitórias. A primeira, no Nilton Santos, casa botafoguense, (1 a 0), e a segunda, no Allianz (2 a 1).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.