Inter se apoia em retomada do destaque de Alan Patrick para vencer o Flamengo

O Inter aposta todas as suas fichas no bom momento de Alan Patrick para vencer o Flamengo nesta quarta-feira (30). Afinal, o meio-campista e capitão retomou o destaque após se recuperar de lesão no joelho esquerdo. Com isso, soma oito participações em gols nos últimos oito compromissos da equipe e se tornou o goleador do Colorado na temporada. Assim, ele tomou a dianteira em relação aos atacantes Borré, Valencia e Wesley.

Caso tal situação permaneça até o fim de 2024, será o segundo ano consecutivo que o camisa 10 será o artilheiro do time. Alan acumula cinco gols e três assistências nestas últimas oito partidas. O meio-campista foi o autor do gol que abriu a vitória sobre o Atlético, no compromisso passado. Desta forma, atingiu dez bolas na rede na temporada. A propósito, trata-se do seu segundo melhor desempenho na carreira. Atrás apenas de 2023, quando marcou 16 vezes.

Importante ressaltar que o Internacional ainda terá mais oito compromissos no ano, e o meia tem condições de superar sua melhor marca. O bom momento permite o camisa 10 sonhar com uma convocação para a Seleção Brasileira. Aliás, tem como trunfo o fato de já ter trabalhado com o técnico Dorival Júnior no Santos, quando venceram a Copa do Brasil, em 2010. A propósito, o comandante da pentacampeã mundial esteve no estádio para acompanhar o Gre-Nal. Assim, o treinador viu a participação de Patrick na jogada que deu início ao gol de Borré, que deu o resultado positivo ao Inter.

Motivações do Inter para vencer o Flamengo

O camisa 10 do Internacional conta com uma motivação individual na busca por um triunfo sobre o Rubro-Negro. Primeiro porque ainda não marcou contra o time que defendeu entre 2015 e 2016. O retrospecto é composto por seis jogos, sendo três vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Deste modo, ele terá este incentivo para quebrar o jejum. Além disso, o Colorado tem esperanças em sua fase decisiva para assegurar a triunfo. Caso isso ocorra, os gaúchos ultrapassam o Flamengo e entram na zona de classificação da Libertadores. Bem como vão ampliar a sequência positiva para 12 partidas de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. No atual cenário, o time ocupa a quinta colocação, com 52 pontos. Além de um confronto direto, é também um duelo atrasado pela 17ª rodada da Série A. A partida ocorre, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio.

