Bruna Biancardi exibe Mavie em camisa e Neymar em ‘momento criança’

Em sua rede social, Bruna Biancardi exibiu registros com uma camisa personalizada com fotos de Mavie e ainda Neymar em 'momento criança' - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Bruna Biancardi mostrou em sua rede social que é do tipo de mãe que veste a camisa da filha, literalmente. Em uma interação com seus seguidores, a influenciadora exibiu uma camiseta personalizada com imagens de Mavie em diferentes momentos. Além disso, ela também registrou Neymar distraído com um livro de pintura.

No primeiro story, Biancardi compartilhou suas compras para a realização de um procedimento estético natural. Mas o destaque foi Mavie estampada em sua camisa. A pequena aparece em três fotos, juntamente com a palavra ‘diva’.

Posteriormente, a influenciadora exibiu um registro de Neymar colorindo um livro, provavelmente destinado a Mavie. No texto que acompanhou a publicação, Biancardi brincou sobre a ‘nova distração’ da casa.

“Mais um se rendeu por aqui”, escreveu na imagem.

Mudança? Neymar compra casa em Miami, nos Estados Unidos

Segundo o jornal americano The Wall Street Jornal, Neymar adquiriu uma propriedade em Miami, no valor de US$ 26 milhões (aproximadamente R$ 148 milhões). A mansão fica naregião de Bal Harbour, um dos locais mais exclusivos da cidade.

A compra intensificou os rumores de uma transferência do atacante brasileiro para o Inter Miami e uma reedição do trio ‘MSN’, o que já circulava na imprensa americana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.