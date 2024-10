Flamengo vai estrear o novo uniforme três contra o Internacional

A camisa, na cor cinza, conta com detalhes em vermelho. A peça é inspirada em diamantes - (crédito: Foto: Divulgação/Flamengo)

O Flamengo estreará, na partida contra o Internacional, nesta quarta-feira (30), o seu novo uniforme número três. A peça, na cor cinza, faz alusão a diamantes. Ela conta com detalhes na cor vermelha, como as linhas, uma marca da fornecedora do material esportivo.

Durante muito tempo, torcedores do Flamengo acreditavam que a estreia do uniforme três indicaria um resultado ruim para o Mais Querido. Entretanto, nos últimos anos, o cenário é o oposto.

O Rubro-Negro venceu os últimos três jogos em que estreou o uniforme. Assim, a expectativa é por mais um bom resultado para manter a sequência.

28/08/2021 – Santos 0x4 Flamengo

14/08/2022 – Flamengo 5×0 Athletico

21/01/2024 – Philadelphia Union 0x2 Flamengo

Jogo desta quarta-feira

Em resumo, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Internacional. A partida é atrasada, pela 17ª rodada do Brasileirão.

