Tio de Paquetá fica em silêncio em depoimento à CPI das Apostas Esportivas

Tio de Lucas Paquetá, Bruno Tolentino compareceu nesta quarta-feira (30) à CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, no Senado. No entanto, ele não respondeu a nenhuma pergunta feita pelos políticos. Afinal, recebeu um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal (STF), que o liberava para ficar em silêncio durante o depoimento.

O único questionamento respondido pelo parente do jogador do West Ham foi feito pelo presidente da CPI, Jorge Kajuru (PSB/GO). Na ocasião, disse que tinha dois filhos. Para todas as outras perguntas, ele afirmou que ficaria em silêncio por orientação de seus advogados.

Por sugestão do relator Romário (PL/RJ), a comissão vai avaliar, nos próximos encontros, um requerimento para solicitar a quebra dos sigilos telefônico e telemático, que se refere a mensagens eletrônicas, de Bruno Tolentino.

Tio de Paquetá fez transferências para Luiz Henrique

De acordo com o “Uol”, o tio de Paquetá fez duas transferências de R$ 40 mil para o atacante Luiz Henrique, destaque do Botafogo na atual temporada, quando ele ainda atuava pelo Betis, da Espanha. Este fato era desconhecido pela Federação Inglesa.

Paquetá é investigado na Inglaterra por supostamente ter se envolvido com manipulação de partidas na Premier League. O jogador do Alvinegro também foi citado na mesma investigação. No entanto, não responde a nenhum processo na Europa.

Para o senador Jorge Kajuru, a presença de Tolentino seria importante para explicar o contexto das transferências bancárias e os impactos das apostas nos jogos. No entanto, manteve-se em silêncio durante a audiência.

Lucas Paquetá também prestaria depoimento nesta semana. Contudo, por meio de seus advogados, pediu que fosse transferido para início de janeiro, quando eles já tivessem apresentado a defesa à Federação Inglesa. Dessa maneira, a solicitação foi aceita.

No encontro desta quarta, a CPI aprovou ainda o convite a sete árbitros, que foram afastados recentemente pela CBF por erros em partidas do Brasileirão. São eles: Braulio da Silva Machado, Flávio Rodrigues de Souza, Ramon Abatti Abel, Diego Pombo Lopez, Pablo Ramon, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e José Claudio Rocha Filho.

