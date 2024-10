Palmeiras x Cruzeiro (Copa do Brasil Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Cruzeiro duelam nesta quinta-feira (31/10), às 18h, no Allianz Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. O Verdão eliminou o Coritiba antes de chegar nesta fase, enquanto a Raposa precisou passar pelo Cuiabá. O jogo de volta acontece no dia 7 de novembro, às 21h, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, Minas Gerais.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Encontro repetido

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentaram na final do Brasileiro Sub-20, em setembro, e o Verdão conquistou o título. Depois de um empate, em Belo Horizonte, o time alviverde venceu os mineiros por 3 a 0, no Allianz Parque.

Como chega o Palmeiras

O Verdão chega com uma campanha sólida nas quartas de final da competição. Afinal, o Palmeiras eliminou o União ABC após uma sonora goleada de 12 a 0. Depois, bateu o Coritiba com uma vitória por 3 a 2 no Couto Pereira e um empate em 1 a 1 no Bruno José Daniel, em Santo André. Agora, o Alviverde terá pela frente o Cruzeiro, que reeditam a final do Brasileirão Sub-20. Assim, os paulistas tentam repetir o sucesso que foi ao vencer a Raposa no mês passado, na decisão.

Como chega o Cruzeiro

Por outro lado, a Raposa venceu todos os jogos até aqui na competição. Mas sempre com uma dose de sufoco. Afinal, na primeira fase, bateu o Coimbra por 2 a 1. Depois disso, duas vitórias em cima do Cuiabá. Jogando em Minas Gerais, triunfo por 2 a 1 e depois nova vitória, mas desta vez por 3 a 2, fora de casa. Agora, o clube Celeste busca a revanche do Campeonato Brasileiro Sub-20, quando perdeu o título justamente para o Palmeiras.

PALMEIRAS X CRUZEIRO

Copa do Brasil Sub-20 – Quartas de final (jogo da ida)

Data e horário: 31/10/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (RJ)

PALMEIRAS: Deivid; Gilberto, Benedetti, Robson e Gabriel Vareta (Arthur Gabriel); Riquelme Fillipi, Rafael Barbos, Patrick e Allan Andrade; Thalys e Luighi. Técnico: Lucas Andrade.

CRUZEIRO: Otávio; Dorival, Pedrão, José Janderson e Kauã Almeida; Ítalo, Jhosefer e Xavier; Tevis (Kenji), Gui Meira e Arthur Rodrigues (Ruan Índio). Técnico: Fernando Oliveira.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Andrey Luiz de Freitas (PR) e Denise Akemi Simoes de Oliveira (PR)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

