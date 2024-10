Internacional x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Internacional e Flamengo jogam nesta quarta-feira (30), em partida atrasada da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), a bola rola às 19h (de Brasília). Na classificação, o Colorado é o quinto colocado, com 52 pontos. O Rubro-Negro, com 54, é o quarto. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua jornada Esportiva às 17h30 (de Brasília). Com a bola rolando, Cesar Tavares está na narração. Um detalhe: se o Flamengo vencer por mais de dois gols de diferença, será o campeão simbólico do turno (soma de pontos da 1ª à 19ª rodada).

Além de Cesar Tavares, a cobertura também conta com Diogo Martin nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens. Clique na arte acima e acompanhe este grande clássico pelo Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.