NBB: Brasília visita Pinheiros em busca de primeira vitória fora de casa

Gemadinha está "on fire" e virou protagonista do Brasília em busca da primeira vitória do time como visitante - (crédito: Matheus Maranhão/Brasília Basquete)

A temporada de 2024 do Novo Basquete Brasil (NBB) começou em uma dicotomia para o Brasília: vence quando joga em casa, mas perde quando o compromisso é longe do Distrito Federal. O objetivo, no entanto, é alterar este cenário na partida contra o Pinheiros, nesta quinta-feira (31/10), às 20h, no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo. Visitante pela quarta vez na atual edição, o time candango mira a primeira vitória fora dos próprios domínios para encostar no pelotão de cima do campeonato. YouTube e Basquetepass transmitem.

O Brasília chega de dois triunfos no Nilson Nelson, em cima de São José e Mogi, resultados suficientes para deixar a equipe do técnico Dedé Barbosa em 11º na classificação, na qual os 16 primeiros avançam aos playoffs. Por isso, os próximos dois jogos, contra Pinheiros e Corinthians, ambos na capital paulista, recebem importância extra. Se ganhar, pode subir para o top-8, zona que garante um lugar na Copa Super 8 ao término do primeiro turno, enquanto novas derrotas podem fazer os candangos despencarem.

“Sabemos que serão dois jogos difíceis e que é um desafio jogar fora de casa em um campeonato tão equilibrado, mas estamos bem preparados para esses dois jogos. A gente vai colocar em prática o que treinamos e estamos prontos para tentar conquistar a nossa primeira vitória fora de casa. É um passo importante para conseguir alcançar nossos objetivos no NBB. Pensamos em um jogo de cada vez, primeiro o Pinheiros e depois o Corinthians, mas um passo de cada vez”, contou ao Correio o ala Pedro Mendonça.

O principal aliado do Brasília para tentar vencer é a bola de três. A equipe é a líder com sobras entre os 18 participantes da liga quando o assunto é arremessos do perímetro convertidos, com média de 13,2 acertos em 35,8 tentativas por partida. Cestinha da equipe, Gemadinha sozinho é responsável por 3,8 das bolas e foi eleito jogador da semana do NBB, mas agora o objetivo é repetir o alto nível de atuação contra uma das melhores defesas da competição.

O Pinheiros sofreu apenas 69,8 pontos de média nos seis jogos até então, nos quais em apenas duas ocasiões o adversário passou dos 70. A aposta do time é em Raulzinho, armador com oito temporadas de experiência na NBA e com histórico pela Seleção Brasileira. O veterano foi um reforço de última hora do clube paulista e virou de imediato o líder da jovem equipe, com destaque para Reynan dos Santos e Bernardo da Silva, os dois outros cestinhas.