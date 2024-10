??nibus da delegação do Botafogo é apedrejado na chegada ao Centenário

Depois do ônibus dos torcedores, o da delegação do Botafogo também foi alvo de ataque. O veículo de transporte foi apedrejado na chegada ao estádio Centenário antes do confronto com o Peñarol, que perdeu por 5 a 0 no jogo de ida, no Nilton Santos.

De acordo relatos de quem estava no ônibus, as cortinas ajudaram a amortecer as pedras arremessadas. Ninguém da delegação, dos jogadores ou comissão técnica se feriu.

O pré-jogo vem sendo marcado por ataques de uruguaios contra ônibus de torcedores do Botafogo, que passaram momento de apreensão na chegada ao estádio. Carboneros uniformizados com a camisa dos clubes arremessaram alguns objetos, como martelos, contra os ônibus que levavam os alvinegros. Por conta disso, os brasileiros tiveram que fazer a viagem deitados no chão do veículo.

O Ministério do Interior do Uruguai chegou a pedir que o duelo desta quarta fosse sem torcida visitante para evitar problemas de segurança. No entanto, a Conmebol não concordou e mudou o palco do Campeõn del Siglo para o Estádio Centenário.

O confronto que vale vaga na final da Libertadores, entre Peñarol e Botafogo, aliás, é nesta quarta-feira (30), às 21h30 (Brasília). O clima de preocupação com a segurança, afinal, vem desde o jogo de ida, onde ocorreu uma confusão generalizada entre a torcida do Peñarol, no Rio de Janeiro, que ocasionou na prisão de torcedores.

